Iniziate le bonifiche nell’ex questura a Sassari.

È il primo step dell’opera da 14 milioni di euro della Città Metropolitana, finanziata dalla Regione, che porterà alla nascita in città di un plesso del liceo artistico Figari, liberando così la succursale di Serra Secca. Negli edifici scelti è incluso anche l’adiacente ex archivio di Stato, entrambi davanti ai giardini pubblici di via Tavolara.

Al momento gli operatori stanno terminando di liberare gli spazi da tutto il materiale accumulato negli anni, poi i progettisti avranno modo di accedere e compiere gli ultimi rilievi.

Il futuro Polo della Cultura, presentato a febbraio in Città Metropolitana a Sassari, vedrà la nascita di una scuola con 15 aule, 375 studenti, 2mila mq per gli spazi scolastici e 3800 mq per quelli convittuali. In programma infatti anche la realizzazione di una foresteria che possa dare ospitalità ad alcuni studenti fuori sede.

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