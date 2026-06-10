Detenzione illecita di sostanze stupefacenti e guida senza patente nelle strade di Stintino. Lunedì scorso due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica, dopo essere state fermate e sottoposte a controlli dai carabinieri della stazione del borgo turistico. Sono ritenute responsabili dei reati di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, detenzione di droga e guida senza aver conseguito la patente. I militari dell’Arma, durante un posto di controllo alla circolazione stradale istituito lungo la strada provinciale 34, nel tratto tra Pozzo San Nicola e Stintino, hanno intimato l’alt a un’autovettura in avvicinamento. Il conducente, però, ha continuato la corsa aumentando la velocità nel tentativo di evitare agli accertamenti. I carabinieri si sono posti all’inseguimento, riuscendo a individuarlo poco più avanti. Nel frattempo i fuggitivi avevano abbandonato la vettura tentando di dileguarsi a piedi nei campi vicini, ma sono stati intercettati e fermati. Sottoposti a perquisizione è stato accertato che il conducente era privo di patente, mentre il passeggero è risultato in possesso di alcune dosi di cocaina, merce sottoposta a sequestro.

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