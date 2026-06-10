Pietro Sanna e il ritorno dei Sonos de ManosIl leader della storica band sassarese proporrà in trio i brani celebri
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Ricordi, aneddoti e soprattutto quei brani che hanno traghettato il folk sassarese dal Novecento al Terzo Millennio. Appuntamento d'eccezione sabato 20 giugno (inizio alle 21) al The_Cube di Sassari in piazzale Segni con i Sonos de Manos in Concerto.
Pietro Sanna, leader della storica band sassarese nonché autore di quasi tutti i testi, sarà affiancato questa volta dai chitarristi Domenico Frisciano e Nicola Deriu, che lo accompagneranno anche con la voce.
I brani saranno suonati e interpretati, con gli accordi e arrangiamenti originali, come ai vecchi tempi, come i quattro dischi pubblicati dalla band. Ci sarà spazio pure per l'album dei RadiosonoS.
In scaletta “A me figlioru”, la bella canzone d'esordio dei Sonos de Manos, e ancora “Lamentu”, “La notti”, “Lu Candareri di Tobìa” e “Tziddai chi ti vo be'”.