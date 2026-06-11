Scontro frontale questa mattina fra un'auto e un camper lungo la strada statale 200, nel tratto fra Punta Tramontana e Lu Bagnu. Nell'incidente, a quanto pare causato da una manovra di sorpasso azzardata, sono rimaste ferite tre persone.

Una donna di 49 anni che si trovava sull'auto ha perso conoscenza più volte ed è stata rianimata dagli operatori del 118, prima di essere trasportata con l’elisoccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con un trauma toracico e fratture multiple al bacino e agli arti.

Gli altri due feriti sono due turisti stranieri che viaggiavano sul camper: sono stati trasportati al pronto soccorso di Sassari in codice giallo. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Valledoria e della Stazione di Castelsardo.

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