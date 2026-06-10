Alghero sempre più vicino a Rondine, cittadella della pace, il borgo toscano dove la trasformazione dei conflitti è una scuola di vita per giovani provenienti da tutto il mondo.

Una delegazione del Comune ha partecipato all’Youtopic Fest, il Festival internazionale del conflitto tenutasi nel borgo toscano nella prima settimana di giugno.

Fondata nel 1997, la cittadella accoglie giovani da paesi in conflitto o post conflitto, (israeliani e palestinesi, russi e ucraini, giovani dei balcani…) che accettano di vivere, studiare e convivere con il proprio “nemico” scoprendo la persona dietro lo stereotipo trasformando il conflitto interpersonale in una risorsa di dialogo e di progettualità.

Non come ospiti ma in qualità partner di una visione condivisa gli Assessori Maria Grazia Salaris ed Enrico Daga, il dirigente Alessandro Alciator, l’Ufficio Politiche Familiari, insieme a due insegnanti e alcuni studenti in rappresentanza dei poli Scientifico e Tecnico-professionale, hanno potuto progettare con i vertici di Rondine l’avvio di una sperimentazione scolastica del metodo Rondine che prenderà avvio il prossimo settembre.

Mentre si sono gettate le basi per inserire all'interno del percorso progettuale anche i più piccoli in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico territoriale, al fine di intraprendere un percorso di formazione che partendo dal patto di comunità educante per gli adolescenti, preveda anche l’apertura di alcune Sezioni Rondine nella nostra città.

I percorsi formativi ideati da Rondine hanno l’obiettivo intervenire sulle tante conflittualità che ci riguardano (scolastica, sociale, generazionale) trasformandole in opportunità di crescita così da formare attori di cambiamento e di pace per il futuro della nostra comunità.

«Per Alghero – riferiscono gli assessori Salaris e Daga - la partecipazione all’YouTopic Fest di Rondine è stata anche un’importante occasione di confronto con altre amministrazioni locali, un vero e proprio incubatore di idee per rafforzare il proprio ruolo di comune pioniere nelle politiche di innovazione sociale e benessere familiare. Vogliamo ringraziare Franco Vaccari – concludono - fondatore di Rondine per aver creduto da sempre nella collaborazione con il nostro Comune».

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