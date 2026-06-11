La “benedizione” raggiunge il fondo del mare e restituisce la felicità ad una famiglia di turisti. L’episodio a Valledoria, nella spiaggia di San Pietro a mare.

Protagonista Yorrik Sonderman, una turista straniera che mentre giocava in acqua col suo bambino, in pochi attimi ha perso la fede nuziale, finita sul fondale sabbioso.

Scatta l’allarme alla Sos Metal Detector – oggetti smarriti e il volontario, Marco Cinelli, risponde tempestivamente, raggiunge l’arenile e avvia le ricerche.

La coppia ha indicato il luogo dove ritenevano l’anello fosse caduto. Così sono bastati meno di 30 minuti di attività di ricerca e grazie agli strumenti all’avanguardia, è riuscito ad individuare il punto esatto dove l’oggetto era stato smarrito.

Ha captato un segnale familiare, quello dell’oro giallo e così si è immerso e lo ha recuperato. La donna non voleva credere ai suoi occhi.

La gioia e l’emozione dell’intera famiglia ha ripagato il volontario e la stessa associazione dell’impegno e della passione dedicata a questo servizio, svolto in tutte le spiagge della Sardegna.

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