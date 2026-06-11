

Nell’ambito delle Giornate Europee dell’Archeologia, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, in collaborazione con il Comune di Porto Torres e con l’Associazione Atena Trekking, ha organizzato per sabato 13 maggio, l’apertura straordinaria della Domus dei Mosaici Marini nell’area archeologica di Turris Libisonis.

Dalle 9 alle 13 i visitatori avranno l’opportunità di accedere a uno dei complessi archeologici più affascinanti della città e di partecipare alle visite guidate curate dagli archeologi della Soprintendenza Gabriella Gasperetti e Gianluigi Marras. Attualmente ancora interessata da attività di scavo e restauro, la Domus dei Mosaici Marini rappresenta una testimonianza di straordinario valore storico e archeologico.

Realizzata tra il III e il V secolo d.C. nella parte occidentale della colonia romana di Turris Libisonis, si sviluppa su più livelli e conserva un ricco apparato decorativo caratterizzato da raffinati mosaici geometrici e da suggestive raffigurazioni della fauna marina.

Gran parte degli ambienti è riconducibile a un settore termale, mentre uno degli spazi venne successivamente riutilizzato per il culto cristiano, a testimonianza delle diverse fasi di vita del complesso. L’ingresso all’area sarà possibile da via Fontana Vecchia, vicino al sottopasso ferroviario all’altezza del Ponte Romano.

© Riproduzione riservata