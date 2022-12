Il 2022 volge al termine. Un anno di successi e fatti epocali, ma anche conflitti e tragedie.

Un anno da ripercorrere, anche per immagini, attraverso le notizie di UnioneSarda.it.

Qui le principali notizie di cronaca della Sardegna: omicidi e femminicidi, terribili incidenti, la strage sfiorata all’Università di Cagliari e l’evento meteorologico dell’anno, l’ottobrata.

Sesta tappa:

L’OMICIDIO A JERZU

Riccardo Muceli, l'allevatore ucciso a Jerzu (Archivio L'Unione Sarda)

Omicidio nelle campagne di Jerzu, vicino a Gairo, il 12 gennaio. Riccardo Muceli, 40 anni, viene raggiunto da due colpi di arma da fuoco in una stradina di campagna.

Dalle prime informazioni è a bordo della sua auto e sta lasciando il suo ovile quando viene ferito a morte da un paio di fucilate.

***

UCCISO A OLIENA SOTTO GLI OCCHI DI MOGLIE E FIGLI

Tonino Corrias, ucciso a Oliena (Archivio L'Unione Sarda)

Il 20 gennaio, una raffica di fucilate uccide Tonino Corrias davanti alla sua casa in centro a Oliena. Il 59enne, allevatore, era appena uscito per andare nel suo ovile. Tutto accade praticamente sotto gli occhi della moglie e dei due figli.

L’uomo, conosciuto da tutti come “Pereddu”, in passato era sfuggito a due agguati.

***

ALLEVATORE PRESO A FUCILATE A GESTURI

Matteo Murgia, trovato morto a Gesturi (Archivio L'Unione Sarda)

Gesturi, 1 febbraio: nelle campagne del paese viene ritrovato il cadavere di un uomo. Si tratta di Matteo Murgia, 40 anni. Sul petto dieci ferite da colpi di fucile. Qualcuno lo ha aspettato probabilmente nascosto dietro un muretto e quando l’allevatore è arrivato lo ha chiamato, Murgia si è girato ed è stato ucciso. Non ha avuto neanche il tempo di reagire, di fuggire.

***

CAGLIARI, BIMBO SUL PASSEGGINO TRAVOLTO E UCCISO

Via Cadello a Cagliari, il luogo in cui un bimbo è stato travolto e ucciso (Archivio L'Unione Sarda)

Tragedia l’1 febbraio a Cagliari. Un bimbo di un anno e tre mesi, Daniele Ulver, che si trovava nel passeggino spinto dalla mamma, viene travolto e ucciso da uno scooter in via Cadello. Il mezzo a due ruote lo trascina per diversi metri. Il conducente non si ferma, lasciando sull’asfalto la mamma in stato di choc, e scappa. Si costituirà poco dopo alla Polizia stradale: è un cagliaritano di 37 anni.

***

IL FEMMINICIDIO DI ZEDDIANI

Daniela Cadeddu, vittima del femminicidio di Zeddiani (Archivio L'Unione Sarda)

5 febbraio: a Zeddiani, nel sonno, un uomo massacra la moglie a martellate. La vittima è la 51enne Daniela Cadeddu, originaria di Cabras, l'omicida Giorgio Meneghel, agricoltore di 53 anni.

Il femminicidio avviene all’alba, in camera da letto. È stato lo stesso autore del delitto a chiamare i carabinieri per confessare quanto commesso poco prima.

***

RAGGIUNTO DAI PALLETTONI MENTRE RIENTRA A BADU ‘E CARROS

Luca Virde, ammazzato a Nuoro (Archivio L'Unione Sarda)

Un 42enne di Silanus, Luca Virde, viene ammazzato a Nuoro la sera del 14 febbraio. È per stada, in via Romano Ruiu, sta facendo rientro a Badu ‘e Carros dove sconta una condanna per omicidio. Viene raggiunto da tre colpi esplosi in sequenza da un killer che imbracciava un fucile a pallettoni e poi è fuggito.

Le indagini erano partite dall’episodio per cui Virde era in carcere: nel 2012 durante una festa in piazza aveva accoltellato a morte un uomo.

***

IL MASSACRO DI PORTO TORRES

Basilio Saladdino e Caterina Liliana Mancusa, morti a Porto Torres (Archivio L'Unione Sarda)

La sera del 26 febbraio un muratore di 40 anni originario di Ploaghe massacra con un’accetta il suocero, Basilio Saladdino. Ferisce anche la suocera, Caterina Mancusa (che morirà poco tempo dopo), e la moglie Ilaria. Era con quest'ultima che voleva parlare, probabilmente per discutere dell’affidamento dei due figlioletti, assegnati alla madre. Marito e moglie litigano, lui la colpisce a calci e pugni. In suo soccorso arriva Saladdino, nasce una colluttazione e Baule va alla macchina per afferrare un’ascia con la quale si accanisce sul suocero.

***

GERGEI, ALLEVATORE UCCISO A BASTONATE

Il punto in cui Massimo Deidda è stato trovato morto a Gergei (Ansa)

È sera a Gergei quando il 20 giugno, nelle campagne di Sant’Isidoro, un allevatore di 63 anni viene ucciso nel suo podere. Massimo Deidda viene colpito a bastonate.

Il cadavere viene scoperto intorno alle 21 dopo che i familiari, non vedendolo rientrare, danno l’allarme.

In poche ore vengono fermate due persone, sono padre e figlio, con i quali la vittima avrebbe avuto delle discussioni.

***

CAGLIARI, IL CROLLO ALL’UNIVERSITÀ

Il crollo all'Università di Cagliari (Archivio L'Unione Sarda)

Cagliari, 18 ottobre. Sono le 21.45 quando un boato scuote la zona di via Trentino a Cagliari. Un edificio dell’università all’interno del Magistero collassa su se stesso. Si tratta dell’aula magna che un tempo apparteneva a Geologia, e ora viene utilizzata dalla Facoltà di Lingue. Fino a poche ora prima era affollata di studenti, per fortuna al momento del crollo non c’era nessuno.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta per disastro colposo e crollo colposo di edificio.

***

OTTOBRATA IN SARDEGNA

Temperature record si registrano in Sardegna a ottobre (Ansa)

Ottobre è un mese molto particolare per la Sardegna, come raramente si era visto: temperature elevate che consentono a molti di frequentare ancora le spiagge e fare il bagno fuori stagione.

L’ottobrata fa registrare fino a 30 gradi, un caldo eccezionale che finisce su tutti i media nazionali.

***

CAPOTERRA, UCCISA DAL MARITO A COLTELLATE

Femminicidio a Capoterra, il luogo in cui è stata uccisa Slobodanka Metusev (Archivio L'Unione Sarda)

Una donna di 48 anni, Slobodanka Metusev, viene uccisa a Capoterra il 6 novembre in un centro di accoglienza. A colpirla con alcune coltellate è il marito, Stevan Sajn, 50 anni. Entrambi sono di nazionalità serba.

Quando sul posto arrivano i soccorritori per la vittima dell’ennesimo femminicidio non c’è già più nulla da fare.

***

ASSALTO A UN FURGONE PORTAVALORI SULLA 131

Il furgone preso d'assalto sulla 131 a Giave (Archivio L'Unione Sarda)

Il 30 novembre, di prima mattina, un furgone portavalori viene preso d’assalto sulla 131 all’altezza di Giave. Un commando armato composto da diverse persone rapina il mezzo blindato – il bottino è di circa un milione di euro –, dopo aver creato un blocco stradale, e spara alcuni colpi ferendo i due vigilantes e una donna che in auto stava andando al lavoro. Poi la banda fugge.

Scatta la caccia all’uomo e posti di controllo vengono allestiti in tutta la zona. Le auto usate per compiere il blitz vengono ritrovate bruciate.

***

NEL SUPRAMONTE DI BAUNEI VENGONO RITROVATI DEI RESTI UMANI

Alessandro Zaniboni, trovato morto nel Supramonte di Baunei (Archivio L'Unione Sarda)

Il 4 dicembre, nel Supramonte di Baunei, vengono ritrovati i resti di un uomo. Il pensiero va subito ad Alessandro Zaniboni, geometra 55enne – arrivato in Sardegna per lavoro – di cui si erano perse le tracce nel luglio dell’anno scorso. Gli accertamenti confermeranno questa ipotesi, anche se resta da chiarire la causa della morte.

***

INCIDENTI IN MARE A LA MADDALENA: DUE LE VITTIME

Tommy Di Chello, morto nell'incidente in mare a La Maddalena (Archivio L'Unione Sarda)

In un solo giorno, il 6 dicembre, si verificano due incidenti in mare a La Maddalena. Nel primo un gommone finisce contro gli scogli, un 16enne resta ferito in modo grave. Nel secondo, con una dinamica simile, muoiono due uomini. Erano a bordo di una barca che ha impattato contro gli scogli nella zona dell’isola delle Bisce. Le vittime sono Tommy Di Chello, di Golfo Aranci, e il napoletano Giacomo Bot. Ci sono poi altri due feriti, soccorsi e portati in ospedale.

***

LA GALLERY:

***

© Riproduzione riservata