Nel prossimo fine settimana, a Mogorella, al via i festeggiamenti in onore di San Lorenzo. L’organizzazione è dell’omonimo comitato della festa, in collaborazione con amministrazione comunale e Pro loco.

I primi appuntamenti da venerdì 8 agosto. Dalle 11 alle 17 giochi per bambini e adulti con scivoli d’acqua. Alle 17 il “Trenino Lillipuziano” e alle 22.30 chiusura con il concerto del gruppo etnico “Fantasias de Ballos”. Sabato 9, alle 17 il “Trenino Lillipuziano”, mentre alle 22 la serata con il gruppo “Tieni il Tempo – Tributo 883”, invece, a mezzanotte “Dj Paps from Paps’n Skar”. Domenica, giorno di San Lorenzo, i festeggiamenti religiosi inizieranno alle 10 con la processione per le vie del paese, accompagnata dagli artisti locali.

A seguire Santa Messa, “Su Ballu ‘e pratza ‘e cresia” e il rinfresco per la popolazione. Nel pomeriggio la parte civile: dalle 18 la gara del “Tiro con la Fionda”. Alle 22, il “Festival del Folklore”.

Parteciperanno i suonatori Edoardo Piras, Alessandro Scanu, Giacomo Crobu, Erich Unter, Luca Fadda, Francesco Lodi, Peppino Bande, Michele Piras, Gianni Ore e Maurizio Sellero. Ospiti Alessandro Magrini (voce) e Lorenzo Mele (chitarra). Presenta Lucia Cossu.

