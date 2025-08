Anche Sam Smith in Costa Smeralda.

Il cantante inglese ha noleggiato una barca da Portisco: sui social, sotto la didascalia “Summer ‘25”, i momenti di relax che si sta godendo in Sardegna, tra passeggiate, buon cibo e tramonti mozzafiato.

Trentatrè anni, icona queer e della musica pop, Smith ha vinto così tanti riconoscimenti musicali da ottenere una menzione nel Guinness dei primati: la sua “Writing's on the Wall”, tema del film Spectre della serie di James Bond, ha vinto il Golden Globe e il premio Oscar nel 2016. Ma Smith ha anche conquistato cinque Grammy Award, tre BRIT Award, tre Billboard Music Awards e un American Music Award.

Pochi giorni fa, dopo cinque anni di silenzio, ha pubblicato il singolo “To Be Free”: una ballata acustica registrata in un solo take, voce e chitarra.

