Sarebbero due le persone fermate per l’omicidio avvenuto ieri sera nelle campagne di Gergei. Massimo Deidda, 63 anni (e non 59 come appreso in un primo momento), è stato ucciso a bastonate nel suo terreno, in contrada Aureddus.

I carabinieri del Comando provinciale di Nuoro e della Compagnia di Isili mantengono uno stretto riserbo senza fornire ulteriori informazioni, mentre proseguono gli accertamenti. In particolare si lavora per ricostruire le ultime ore di vita della vittima.

Già nella notte le due persone erano state ascoltate in caserma, poi è scattato il fermo. Sarebbero state trasferite in carcere a Uta.

Il cadavere è stato scoperto poco prima delle 21 di ieri sera, probabilmente sono stati i familiari che, non vedendolo rientrare, si sono preoccupati.

Le indagini si sono concentrate sui due sospettati che con l’allevatore avrebbero avuto una violenta discussione come già successo in passato per problemi di pascolo e vicinato fra terreni confinanti.

