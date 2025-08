Stava trascorrendo una giornata di riposo a Palau quando ha sentito le urla disperate provenire dal mare. «Senza esitare, Gianmarco, agente di polizia libero dal servizio, si è tuffato tra le onde per soccorrere una donna in difficoltà, trascinata al largo da una forte corrente».

A darne notizia e a congratularsi con lui per il coraggio dimostrato è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Per l’agente raggiungere la donna non è stato semplice: la resistenza del mare era intensa, ma «lui ha continuato a nuotare fino ad afferrarla e condurla verso la riva, mettendo a rischio la propria incolumità», ha evidenziato l’esponente del Governo Meloni.

Grazie al suo intervento tempestivo, la donna è stata salvata e affidata alle cure dei presenti.

