Settimana ricca di eventi nel cartellone de “L’estate a Gonnoscodina”, organizzato dalla collaborazione tra Comune, Pro loco, associazioni ed enti che operano nel territorio.

Mercoledì 6 agosto, appuntamento con l’angolo della lettura “Mamma-Bambino”, curato dalla Biblioteca comunale. Giovedì 7, invece, spazio al teatro. Alle 21.30, il parco San Daniele ospiterà la commedia della compagnia “I Barbariciridicoli”, con uno spettacolo dal titolo “Riuscirà Tottoni Braghetta ad avere un erede dalla signorina Vera Passera???”. Nato dalla regia di Tino Belloni e dal lavoro collettivo degli attori, tra una risata e l’altra, lo spettacolo affronta tematiche di attualità con leggerezza, umorismo e rispetto, secondo lo stile dei Barbariciridicoli. L’ingresso per l’evento è gratuito, grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale di Gonnoscodina e dell’Assessorato della Cultura della Regione Sardegna. Sabato 9, infine, nella struttura comunale di “S'Anatzu”, il via al “Pranzo dell’Emigrato”. Un menù composto da maloreddus alla campidanese, grigliata mista, verdura e frutta di stagione e dolce, ma soprattutto un’occasione per ritrovarsi e trascorrere qualche ora in leggerezza.

