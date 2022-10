L'estate è tornata: da oggi e per tutta la settimana via alla classica “ottobrata”, con clima soleggiato, asciutto, e con temperature ben al di sopra delle medie stagionali.

Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it, ricorda che il termine "ottobrata" deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di ottobre. Dal punto di vista meteorologico, invece, “ottobrata” indica un periodo, tipico appunto del mese di ottobre, durante il quale l'alta pressione domina per diversi giorni, provocando, di conseguenza, condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale.

Dalla giornata odierna e per tutta la settimana, quindi, precisa Sanò, largo al sole e soprattutto a un deciso aumento delle temperature: in Sardegna nel corso delle ore centrali del giorno non sono esclusi picchi localmente oltre i 30°C.

