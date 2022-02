Tre colpi in sequenza, esplosi per strada a Nuoro. A terra il cadavere di Luca Virde, 42enne di Silanus, che probabilmente stava rientrando a Badu ‘e Carros, dove stava scontando una condanna per omicidio.

Il delitto è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Romano Ruiu. Qualcuno lo ha atteso forse dietro la fila di macchine parcheggiate o magari a bordo di una macchina è passato nel momento giusto, e ha fatto fuoco con un fucile caricato a pallettoni dandosi poi alla fuga.

I carabinieri hanno allestito numerosi posti di blocco per catturare l’omicida e stanno visionando le immagini della videosorveglianza presenti in zona.

Tra le piste seguite dagli inquirenti c’è anche quella che lega il fatto al precedente della vittima: era il 2012, durante una festa in piazza a Silanus Virde e Arca avevano litigato poi il primo aveva estratto un coltello e aveva colpito il rivale al cuore, scappando per consegnarsi in Questura una settimana dopo.

Nel 2013 era stato condannato in primo grado, nel febbraio dell’anno successivo la sentenza della Corte d’Appello e la condanna a 15 anni di carcere. E ieri sera stava tornando in cella dopo un permesso premio.

