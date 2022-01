Per due volte Tonino Corrias era scampato ad altrettanti agguati ma ieri mattina il killer non ha fallito e lo ha ucciso davanti a casa, nel centro di Oliena. Una raffica di fucilate dritta contro l’obiettivo, l’allevatore di 59 anni che era appena uscito per raggiungere il suo ovile. Il tutto quasi sotto gli occhi della moglie e dei due figli, che qualcosa sembra abbiano visto: un’ombra, forse una persona incappucciata.

“Pereddu”, come era conosciuto, è entrato in macchina – una Ford Fiesta blu - e quando ha messo in moto sono partiti gli spari. L’assassino lo aspettava in via Massaua, dietro il municipio, quasi sicuramente alle spalle della vittima. Diversi i colpi, almeno sette o otto secondo il racconto di alcuni compaesani. Corrias non ha avuto scampo. Non ha potuto fuggire, gridare, mettersi in salvo. Dopo le fucilate, le urla della moglie che si è precipitata per strada chiedendo aiuto. In suo soccorso è arrivato un carabiniere, che abita poco distante.

Il marito nel 2001 e nel 2015 era stato vittima di due episodi simili, qualcuno lo voleva uccidere per motivi che sono rimasti avvolti nel mistero. Questa volta il finale è stato drammatico e getta non solo la famiglia ma tutta la comunità in un terribile dolore soprattutto per quei due bambini innocenti.

