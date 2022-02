Presa a colpi di martello in testa mentre stava dormendo in camera da letto. Così è stata uccisa Daniela Cadeddu, 51 anni, vittima del femminicidio compiuto all'alba a Zeddiani (Oristano). Sulle prime si era parlato di un alterco, ma le informazioni sulle prime indagini raccontano una dinamica diversa.

Il marito, Giorgio Meneghel, 53 anni, agricoltore, è stato preso in consegna dai carabinieri, dopo aver dato lui stesso l’allarme al 112, confessando: "Ho ucciso mia moglie".

L’inchiesta sul delitto è coordinata dal pm di Oristano, Sara Ghiani, ed è condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Oristano e della Compagnia, che dopo la telefonata sono intervenuti immediatamente sul posto fermando Meneghel, sospettando anche che volesse togliersi la vita.

L’accusa nei suoi confronti è quella di omicidio volontario.

In base ad alcune indiscrezioni, l'uomo ha riferito ai militari di vivere un momento difficile dal punto di vista della salute e da quello economico, con numerosi debiti a cui non riusciva a far fronte. Problemi che toccavano anche la moglie, lei stessa malata.

In azione nella casa dove è stato commesso l’omicidio anche gli specialisti del Ris arrivati da Cagliari.

