A Porto Torres gli studenti diplomati all’Istituto di istruzione superiore Mario Paglietti potranno frequentare il corso formativo triennale di Tecnico superiore Ufficiale di Coperta e di Macchina della Marina Mercantile. È possibile manifestare il proprio interesse per i percorsi ITS Academy promossi dalla Fondazione MO.SO.S., in partenza nell’ambito dell’offerta formativa per l’anno 2025, compilando un modulo online.

Il Tecnico Superiore per la conduzione di Navi Mercantili, sia di coperta che di macchina, è un professionista altamente qualificato che opera nella marina mercantile. Tale figura possiede competenze certificate per la conduzione e il controllo della navigazione, dei mezzi di propulsione e dei servizi tecnici di bordo.

I percorsi formativi gratuiti predisposti dall’ Its Fondazione Mo.So.S, la scuola speciale di tecnologia nei settori della mobilità sostenibile e dell’economia marittima, su tutto il territorio regionale, vantano un tasso di occupazione del 97 per cento e sono rivolti ai diplomati che desiderano investire nel proprio futuro e acquisire competenze di alto livello nell’ambito dell’area tecnologica della mobilità delle persone e delle merci, della produzione e della manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture, della gestione dell’infomobilità e delle infrastrutture logistiche.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della Fondazione “Mo.So.S.”, in via Mercalli n.1 a Cagliari, telefono 070-4524701.

© Riproduzione riservata