Sassari, dal Consorzio Industriale una scuola per manager aziendali

Il Consorzio Industriale di Sassari ha dato vita a una scuola di alta formazione manageriale. L'obiettivo è il ''riposizionamento strategico'' delle imprese del triangolo Sassari-Alghero-Porto Torres. La scuola, gratuita, è riservata a giovani dai 18 anni, ma anche imprenditori adulti che necessitano di maggiori strumenti di conoscenza. La gesitone della formazione è stata affidata alla Sosor.

SIMONA FOIS PRESIDENTE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE - SASSARI

FRANCESCO SABATINI DIRETTORE COMMERCIALE ''SOSOR''