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Sassari, dal Consorzio Industriale una scuola per manager aziendali
21 maggio 2026 alle 19:32aggiornato il 21 maggio 2026 alle 19:32
Il Consorzio Industriale di Sassari ha dato vita a una scuola di alta formazione manageriale. L'obiettivo è il ''riposizionamento strategico'' delle imprese del triangolo Sassari-Alghero-Porto Torres. La scuola, gratuita, è riservata a giovani dai 18 anni, ma anche imprenditori adulti che necessitano di maggiori strumenti di conoscenza. La gesitone della formazione è stata affidata alla Sosor.
SIMONA FOIS PRESIDENTE CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE - SASSARI
FRANCESCO SABATINI DIRETTORE COMMERCIALE ''SOSOR''