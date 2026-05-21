America's Cup, a Cagliari il festoso corteo delle tradizioni popolari

Via a Cagliari, per l'inaugurazione della America's Cup, al festoso corteo delle tradizioni popolari che, partendo dalla terrazza del Bastione, attraversa il breve tratto di Via De Candia, Via Università, la Porta dei Leoni per raggiungere Via G. Mazzini, Piazzetta Martiri, Viale Regina Margherita, fino a raggiungere la Via Roma e fare l’ingresso all’interno dell’area portuale per la cerimonia del taglio del nastro.

Il corteo è aperto dalla formazione dei Tamburini e Trombettieri di Oristano con le loro tipiche divise medievali, quindi una rappresentanza dei gruppi folklorici delle otto Provincie, tre maschere del “Carrasecare” barbaricino e i suonatori di launeddas.