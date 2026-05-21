"Emily in Paris" addio, si gira in Grecia la sesta e ultima stagione

Roma, 21 mag. (askanews) - Finisce "Emily in Paris": sono iniziate in Grecia le riprese della sesta e ultima stagione.L'annuncio arriva da Netflix e direttamente dalla protagonista Lily Collins in un video in cui saluta i fan e dice che "la prossima stagione avrà tutto che avete amato nella serie e fungerà da capitolo finale per le avventure di Emily". "Sarà un fantastico addio - afferma ancora - non vedo l'ora di festeggiare l'ultima stagione nel modo più chic possibile". E chiude con: "A bientot!"Il creatore della serie Darren Star ha commentato: "Realizzare Emily in Paris con questi straordinari membri del cast e della troupe è stato il viaggio di una vita. Con l'inizio della stagione finale, sento di essere profondamente grato a Netflix, Paramount e, soprattutto, ai fan che hanno condiviso con noi questo incredibile percorso. Non vediamo l'ora di condividere con voi questo ultimo capitolo. Grazie per averci permesso di entrare nelle vostre vite, ispirando i vostri sogni di viaggio e il vostro amore per Parigi. Avremo sempre Emily in Paris!".Emily in Paris ha conquistato i fan di tutto il mondo. Dal debutto nel 2020, le stagioni 1-5 sono state per 32 settimane nella Top 10 Globale di Netflix, hanno raggiunto il primo posto in 90 Paesi, e hanno accumulato oltre 250 milioni di visualizzazioni tra la prima metà del 2023 e la seconda metà del 2025.La serie invita i fan nella vita chic e glamour di Emily, ispirando trend, meme, moda, viaggi nelle location della serie e molto altro. Come già accaduto con le sue precedenti serie che hanno consacrato New York (Sex and the City) e Los Angeles (Beverly Hills, 90210 e Melrose Place) nell'immaginario culturale, lo storytelling di Darren Star continua a influenzare l'intrattenimento e la cultura pop globale, questa volta attraverso la lente di Parigi. "Emily in Paris" ha contribuito a un aumento del turismo in Francia, e il presidente francese Emmanuel Macron ha lodato la serie per aver incrementato l'attrattiva della città.La storia di Emily Cooper, un'ambiziosa poco più che ventenne, sempre interpretata da Lily Collins, americana trasferitasi a Parigi per lavorare in un'agenzia pubblicitaria, circondata dai colleghi Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Julien (Samuel Arnold), Luc (Bruno Gouery), l'amica e coinquilina Mindy (Ashley Park) e i suoi amori, tra cui Gabriel (Lucas Bravo) e Alfie (Lucien Laviscount) era arrivata anche a Roma per l'ultima stagione, con molte scene girate nella Capitale.