Cagliari, l'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini apre l'America's Cup

Sono state le suggestive note dell’ouverture del Guglielmo Tell di Rossini a risuonare sulla Terrazza del Bastione Saint Remy a Cagliari per la cerimonia inaugurale della Louis Vuitton - 38ͣ/a America's Cup Preliminary - Regatta Sardinia.

Presente un folto pubblico, fra le autorità il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, Angelo Binaghi presidente FITP e Bruno Perra presidente CONI Sardegna. Presenti, accanto al sindaco di Cagliari Massimo Zedda e alla governatrice Alessandra Todde anche il sindaco di Napoli Manfredi e il presidente della regione Campania Roberto Fico.

Il programma, dopo il saluto delle autorità, vede ancora protagonista il teatro lirico di Cagliari con i suoi complessi artistici stabili, orchestra e coro, diretti da Cristiano Del Monte.