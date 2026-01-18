Scatta l’allerta meteo in Sardegna in vista del peggioramento in arrivo tra la serata di oggi e la giornata di domani. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta valida dalle ore 21 di oggi fino alle 23.59 di lunedì 19 gennaio 2026.

Il livello di allerta massimo (codice rosso) entrerà in vigore dalle 12 di domani e interesserà il settore orientale e meridionale dell’Isola. Sarà preceduto da un avviso di criticità gialla dalle 21 di oggi fino alle 9 di domani, quando in alcune zone passerà ad arancione. Le aree interessate dal rosso sono Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu e Gallura, dove sono attese precipitazioni intense con possibili fenomeni di dissesto. Nelle stesse zone è inoltre in vigore codice giallo per rischio idraulico. Allerta gialla per rischio idrogeologico nelle zone Montevecchio-Pischinappiu e Logudoro, mentre sull’area Tirso è previsto codice arancione per rischio idrogeologico e giallo per rischio idraulico.

Alla luce del codice rosso, i Comuni provvederanno alla chiusura di scuole e parchi pubblici per l’intera durata dell’allerta, così come cimiteri e impianti sportivi all’aperto, secondo quanto previsto dalle ordinanze comunali. Nel Sarrabus è già scattata una misura preventiva per la messa in sicurezza del territorio. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, su indicazione del Genio Civile, ha provveduto all’apertura della foce del fiume Flumendosa, per ridurre il rischio di allagamenti in caso di piene improvvise.

A Cagliari, il Servizio di Protezione Civile del Comune ha diffuso le norme di comportamento per i residenti di Pirri, osservata speciale in caso di maltempo. Secondo l’avviso è consigliato evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (da Piazza Italia a via Dandolo) e relative traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto già parcheggiate in queste vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata