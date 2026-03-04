Si intitola “Custodire i più fragili. La tutela dei minori tra responsabilità educativa e prevenzione dei rischi. Rete sociale e rete digitale” l'incontro a ingresso libero in programma domani alle 17.30 nella Sala Conferenze ERSU di Sassari in Via Coppino 18 - Corte Santa Maria. L’iniziativa è promossa dal Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e degli Adulti Vulnerabili e dalla Fondazione Accademia Casa di Popoli Culture e Religioni.

L’incontro si propone di offrire un momento di riflessione e confronto sul tema della tutela dei minori, oggi più che mai centrale in un contesto segnato da profonde trasformazioni sociali e digitali. La responsabilità educativa, la prevenzione dei rischi, la protezione dei più fragili e il ruolo delle istituzioni, della scuola, della famiglia e della comunità ecclesiale saranno al centro del dibattito.

Interverranno: Avv. Maria Suma, membro del Consiglio del Servizio Nazionale Tutela Minori – CEI e Vice Presidente dell’Associazione Meter, sul tema La tutela dei minori nella Chiesa; Don Fortunato Di Noto, presidente dell’Associazione Meter e referente dell’Ufficio Fragilità della Diocesi di Noto, su La tutela dei minori: rete sociale e rete digitale.

Porteranno inoltre il loro contributo: Dott. Michele Delogu, Ispettore della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica; Dott.ssa Luisa Paola Fenu, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari; Prof. Gianfranco Strinna, Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Margherita di Castelvì” di Sassari; Dott.ssa Maria Antonietta Muroni, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Sassari.

Modera la Dott.ssa Angelica Lamberti, neuropsichiatra, dottore in filosofia e membro del Servizio diocesano per la tutela dei minori e responsabile del Centro di ascolto dell’Arcidiocesi di Sassari.

© Riproduzione riservata