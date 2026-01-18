Allerta maltempo, chiudono le scuole a Quartu.

Lo annuncia il sindaco Graziano Milia: «A seguito dell’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile in data odierna, si informa la comunità scolastica che il Sindaco di Quartu dott. Graziano Milia ha disposto la chiusura delle scuole cittadine per lunedì 19 gennaio».

Domani pomeriggio «sarà valutata l'eventuale proroga della chiusura per la giornata di martedi 20 gennaio».

Stessa decisione a Quartucciu, come disposto dal sindaco Pietro Pisu: «Ho appena terminato una riunione con le autorità regionali di protezione civile che hanno diramato un avviso di allerta meteo a partire dalle ore 9.00 di lunedì 19 gennaio e per i giorni successivi, con possibili precipitazioni intense, raffiche di vento e criticità idrogeologiche. Per la giornata di lunedì è stata diramata allerta con codice Rosso che con molta probabilità verrà ribadita anche martedì, pertanto le scuole saranno chiuse sia nella giornata di lunedì che martedì. Relativamente alla giornata di mercoledì la situazione è in evoluzione e allo stato attuale non è stato ancora emanato alcun codice di allerta. Sarà mia cura aggiornarvi tempestivamente. Nelle prossime ore firmerò l'ordinanza di chiusura di scuole, strutture sportive, cimitero, biblioteca comunale, centri di aggregazione sociale e culturale, parchi e giardini pubblici, mercatino e luoghi pubblici soggetti a criticità. Gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico».

Anche Selargius chiude tutto lunedì e martedì: scuole, biblioteche, centro di aggregazione sociale, parchi, cimitero, impianti sportivi. Chiuso anche il Comune al pubblico e i dipendenti che non abitano a Selargius restano a casa. A Capoterra chiuse scuole e anche i litorali.

