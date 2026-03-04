L’arte contemporanea entra nel cuore della storia, nella torre di San Giovanni di Sinis. Venerdì 13 marzo, alle 12, il secondo appuntamento di Soglie, il ciclo di installazioni site-specific curato da Luca Cheri, che ridefinisce gli spazi dell'antica struttura militare del XVI secolo che diventa ancora una volta un luogo di accoglienza e relazione.

Protagonista di questo nuovo intervento è l’artista Gian Marco Porru con l’opera "Al fiume si fa festa con i fiori", un’installazione che intreccia simbolismo e ritualità: dalle incarnazioni dionisiache alla figura di Su Componidori della Sartiglia, in una danza linguistica dal ritmo propiziatorio.

Al centro del lavoro di Porru c’è la parola Tirso, pronunciata con tono evocativo e capace di creare un legame con il fiume più importante dell’isola, ma intriso di leggenda. L’artista trasforma l’interno della Torre che si affaccia sul mare disponendo grano, sale e fiori in un gesto che unisce l'offerta sacrale all'intimità domestica.

«L’opera di Gian Marco Porru rappresenta un momento significativo all'interno del programma Soglie, che la Fondazione Mont'e Prama ha avviato con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico della Torre di San Giovanni attraverso interventi di arte contemporanea site specific», esordisce Luca Cheri, direttore scientifico della Fondazione Mont'e Prama.

«L'opera dialoga con la stratificazione culturale del territorio, dalla prossimità con il sito archeologico di Tharros alla relazione con il fiume Tirso, elemento identitario del Sinis. Attraverso un linguaggio che intreccia ricerca visiva e memoria collettiva, l'installazione propone un'esperienza incentrata sulla relazione tra spazio, comunità e tradizione».

L’installazione artistica sarà visitabile fino al 31 agosto, compatibilmente con gli orari di apertura della Torre e sono suscettibili di variazioni legate al meteo. Dal 14 marzo al 31 marzo, la Torre sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 16 (chiuso il lunedì). Dal 1 aprile al 31 maggio, apertura tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30. Dal 1 giugno al 31 luglio, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Dal 1 agosto al 31 agosto, aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 19.

© Riproduzione riservata