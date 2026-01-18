Con l’ordinanza numero 11 la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu ha disposto la chiusura con divieto di transito veicolare e pedonale, dalle ore 18 di oggi alle ore 18 del 21 gennaio, salvo proroghe delle condizioni meteo, del Parco Urbano della Pineta, del parco montano di “Maidopis ”, dei cimiteri, dei parchi e giardini comunali e degli impianti sportivi all’aperto, degli arenili e coste rocciose.

Provvedimento legato all’allerta meteo di codice rosso diramata dalla Protezione Civile regionale.

