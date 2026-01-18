Allerta meteo in Sardegna, scuole chiuse anche a Calangianus e Tempio Pausania.

A Calangianus su disposizione del sindaco Fabio Albieri «si informa la Cittadinanza che, a causa dell'allerta meteo diramata dalla Direzione Generale della Protezione Civile per le prossime ore e per garantire la massima sicurezza di studenti e personale scolastico, ho disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. ​Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari e seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali».

A Tempio il sindaco Gianni Addis informa «la cittadinanza che, come da disposizioni della Protezione Civile Regionale, stiamo provvedendo a predisporre l'ordinanza sindacale di chiusura delle scuole cittadine per allerta meteo, nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio».

