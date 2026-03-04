Appello a tutto il Sarrabus per partecipare unito, venerdì 6 marzo, alla grande manifestazione di protesta per la situazione del ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera, chiuso da oltre 2 anni con i lavori fermi.

Dopo il corteo tra Villaputzu e il ponte (ore 9) ci sarà un sit-in davanti alla Prefettura di Cagliari. Per questo, come ha spiegato il comitato spontaneo per un nuovo ponte, è stato messo a disposizione anche un pullman.

«Chi intende partecipare – sottolinea il comitato - dia urgentemente la sua adesione nel gruppo "Cittadini del Sarrabus". Il viaggio andata e ritorno costa 15 euro a persona. Per adesso ci sono 54 posti disponibili. Se ci dovessero essere maggiori adesioni lo dobbiamo comunicare urgentemente».

L’obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di partecipanti, sia a Villaputzu che a Cagliari. «Chiediamo la massima partecipazione, sia al corteo che a Cagliari - è l’invito del sindaco di Villaputzu Sando Porcu - Rivolgiamo un appello forte a studenti e lavoratori presenti nel capoluogo. Raggiungeteci in Piazza Palazzo, facciamo sentire la voce unitaria del Sarrabus».

«Durante l’assemblea pubblica del 6 marzo – ha aggiunto Porcu – verrà sottoposta all'attenzione dei sindaci dell'Unione dei Comuni del Sarrabus una proposta di delibera che rappresenti un atto concreto, di indirizzo e mobilitazione istituzionale, da presentare per l'approvazione a tutti i Consigli comunali del territorio». Anche gli altri Comuni del Sarrabus (Muravera, San Vito, Castiadas e Villasimius) stanno invitando tutti i cittadini a prendere parte alla manifestazione.

