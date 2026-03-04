Picchia il padre e viene arrestato dai carabinieri a Sassari. Nei giorni scorsi, i militari sono intervenuti in via Ciusa dopo una segnalazione arrivata al 112.

Arrivati sul posto, hanno trovato un 22enne, in forte stato di agitazione, che al rifiuto da parte del genitore di dargli dei soldi, per comprare un cellulare, lo ha scaraventato a terra e colpito con diversi pugni sul volto.

Alla vittima dell’aggressione, condotta in ospedale, sono state riscontrate diverse contusioni e la rottura delle ossa nasali. Il giovane è al momento nel carcere di Bancali su disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata