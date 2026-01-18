Villaputzu, il Comune attiva il Coc: dalle 22,30 chiude il guado sul FlumendosaLa comunicazione è del sindaco Sandro Porcu
<Il 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐩𝐮𝐭𝐳𝐮 𝐡𝐚 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐂𝐎𝐂 (𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞). 𝐏𝐞𝐫 𝐚𝐠𝐞𝐯𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐞 C𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝟑𝟐𝟖𝟒𝟐𝟓𝟏𝟐𝟓𝟐>. La comunicazione è del sindaco Sandro Porcu che ha già preso diversi provvedimenti per tutta la durata dell'emergenza: c𝐡𝐢𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐞 di ogni ordine e grado e dell'asilo nido comunale (sia lunedì 19 che martedì 20);
𝐂𝐡𝐢𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐮𝐚𝐝𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐅𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧𝐝𝐨𝐬𝐚 a partire dalle ore 22:30 di oggi 18 gennaio. Saranno inoltre chiusi al traffico tutti i guadi presenti nel Piano Comunale di Protezione Civile per tutta la durata dell'allerta; 𝐂𝐡𝐢𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞; 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨, 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐢𝐚𝐠𝐠𝐞 𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 del territorio comunale; C𝐡𝐢𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐮 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐳𝐞𝐬𝐮. Saranno inoltre monitorate tutte le strade comunali considerate a rischio allagamento.