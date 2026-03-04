Sabato 7 marzo il Cif di Ossi promuove un momento di riflessione e condivisione in occasione della Giornata Internazionale della Donna, con l’incontro dal titolo “Abbracciamo il mondo: Donna, tessitrice di comunità”.

L’iniziativa intende valorizzare il ruolo delle donne nella società contemporanea, mettendo in luce il loro contributo nella costruzione di relazioni, nella trasmissione di valori e nella crescita delle comunità. Il programma prevede dalle 17.30 la Santa Messa presso la parrocchia di San Bartolomeo e alle 18.45 l’apertura dell’incontro presso Tzimidoriu. Interverranno Giusy Manca, docente universitaria, che approfondirà il tema dell’evoluzione dei ruoli femminili nella società tra passato e futuro; Maria Franca Campus, professoressa e assessore alla Cultura del Comune di Ossi, che proporrà una riflessione sull’insegnamento al femminile, tra vocazione e cambiamento nel mondo educativo; Maria Laura Serra, avvocato e assessore alle Politiche Sociali, che affronterà il tema della politica al femminile e del contributo delle donne nei processi decisionali; Amalia Sechi, presidente dell’Associazione Sofia, che porterà la propria testimonianza sull’accoglienza dei bambini come gesto concreto di amore e responsabilità.

L’incontro rappresenta un’occasione per ascoltare esperienze, condividere idee e riconoscere il valore quotidiano delle donne come protagoniste attive della vita sociale, culturale e istituzionale.

