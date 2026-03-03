Un concorso del Comune di Cagliari e del Conservatorio per ricordare 120 anni di coraggio femminile

Nel maggio del 1906, in una Cagliari segnata dalla miseria di inizio Novecento, furono le donne della Manifattura Tabacchi – le sigaraie – a dare corpo alla prima grande rivolta per i diritti del lavoro e per la dignità dei più deboli. A centovent’anni da allora, la loro voce torna a risuonare, trasformandosi in musica: su proposta dell’assessora comunale alla cultura Maria Francesca Chiappe, l’Amministrazione di Cagliari lancia il concorso musicale “Il canto delle Sigaraie”, organizzato in collaborazione con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma che il Comune presenterà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di non dimenticare le donne e gli uomini che, nel 1906, lottarono, furono perseguitati e talvolta morirono per il pane e la dignità.

«L’idea del contest di Maria Francesca Chiappe è stata accolta con entusiasmo» racconta Aurora Cogliandro, direttrice del Conservatorio cagliaritano, attualmente in Sri Lanka con docenti e studenti per il progetto Music4D. «In questi anni la nostra istituzione si è aperta sempre di più a una visione della musica fondata sull’innovazione e sull’abbattimento delle barriere culturali e sociali. È una bellissima opportunità poter stimolare nuove composizioni nate sull’onda di un evento di 120 anni fa ma ancora modernissimo nei temi. Una riflessione musicale aperta a tutti gli strumenti, ai linguaggi, alle voci, alle lingue. Credo che la competizione, con queste caratteristiche, sarà vivacissima. Chissà quanti nuovi talenti sentiremo…»

Il concorso invita musicisti e compositori emergenti, di età inferiore ai 35 anni, a misurarsi con una pagina fondativa della storia cittadina, reinterpretando in chiave sonora il coraggio e la solidarietà che animarono le sigaraie. È un’occasione per coniugare memoria e creatività, per far dialogare la tradizione con le forme contemporanee dell’espressione musicale e per offrire ai giovani artisti una vetrina in cui mostrare la propria visione del mondo.

Le domande di partecipazione al contest “Il canto delle Sigaraie” dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2026. Il Comune di Cagliari – Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Turismo mette in palio un premio in denaro per le prime tre opere classificate, a riconoscimento del valore artistico e dell’impegno civile che il progetto intende celebrare.

Tutte le informazioni sono reperibili nel bando contenuto sul sito del Conservatorio di Cagliari all’indirizzo https://www.conservatoriocagliari.it/dettagli/comunicazione/3952

