Nuova centenaria a Olbia omaggiata dal sindaco, Settimo Nizzi, che, oggi, ha consegnato una pergamena a Domenica Carta.

Nata a Nuchis, attuale località San Giovanni, Domenica Carta compie il secolo di vita festeggiata dalla sua numerosa famiglia: cinque figli, sette nipoti e sette pronipoti.

La neo centenaria ha sempre mantenuto uno stile di vita attivo e intorno ai sessanta anni ha conseguito la patente di guida e il porto d'armi per uso sportivo.

