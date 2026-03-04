il traguardo
04 marzo 2026 alle 18:15aggiornato il 04 marzo 2026 alle 18:15
Nuova centenaria a Olbia, gli auguri del sindaco a Domenica CartaNata a Nuchis, compie il secolo di vita festeggiata dalla sua numerosa famiglia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuova centenaria a Olbia omaggiata dal sindaco, Settimo Nizzi, che, oggi, ha consegnato una pergamena a Domenica Carta.
Nata a Nuchis, attuale località San Giovanni, Domenica Carta compie il secolo di vita festeggiata dalla sua numerosa famiglia: cinque figli, sette nipoti e sette pronipoti.
La neo centenaria ha sempre mantenuto uno stile di vita attivo e intorno ai sessanta anni ha conseguito la patente di guida e il porto d'armi per uso sportivo.
© Riproduzione riservata