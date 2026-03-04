Un’importante occasione di approfondimento e dibattito su uno dei temi più attuali e rilevanti del panorama giuridico italiano: la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante nell’ambito della più ampia riforma costituzionale. Si terrà venerdì alle 15.30, nell’Aula Magna dell’Università di Sassari in Piazza Università, l’incontro aperto dal titolo “Separazione delle carriere e riforma costituzionale. Avvocatura e Magistratura a confronto”, promosso dalla Cattedra di Diritto Processuale Penale dell’Università degli Studi di Sassari.

Un confronto diretto tra esponenti dell’Avvocatura e della Magistratura consentirà di analizzare criticità, prospettive e possibili ricadute sistematiche della riforma.

priranno i lavori i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Gavino Mariotti, e del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Michele M. Comenale Pinto. L’introduzione e la moderazione dell’incontro saranno affidate al professor Giovanni Barroccu, docente di Diritto Processuale Penale presso l’Ateneo sassarese.

Per l’Avvocatura interverranno Gabriele Satta, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari, e Mariano Mameli, già Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari. Per la Magistratura parteciperanno Mauro Pusceddu, Presidente del Tribunale di Nuoro, ed Elena Meloni, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Nuoro.

L’incontro si propone di favorire un dialogo costruttivo tra le diverse componenti del sistema giustizia, in un momento storico caratterizzato da un intenso dibattito istituzionale e accademico sulle prospettive di riforma dell’ordinamento giudiziario.

