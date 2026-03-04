La nomina della commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per le iniziative turistiche e culturali del 2025 segna un nuovo passo nell’attività amministrativa del Comune. Con la determinazione della responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali, Rita Mozzo, ha formalizzato l’organismo che avrà il compito di attribuire i punteggi alle domande pervenute, in base ai criteri stabiliti dall’avviso pubblico approvato lo scorso ottobre.

La decisione arriva dopo che sia nel bilancio di Previsione come nel Dup, l’amministrazione comunale ha deciso di continuare a sostenere il tessuto associativo locale e promuovere iniziative capaci di valorizzare turismo, cultura e identità del territorio. La commissione sarà composta dalla stessa Mozzo (presidente), Alessandra Nieddu, Gian Demetrio Urgu e Stefania Pinna (segretaria).

Il compito della commissione sarà ora quello di esaminare le domande ammesse e di attribuire i punteggi che porteranno alla definizione dei contributi economici destinati alle associazioni. Un passaggio fondamentale per programmare la stagione culturale e turistica sostenendo eventi, manifestazioni e progetti che arricchiranno l’offerta del territorio.

