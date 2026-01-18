Scuole chiuse anche a San Vito con ordinanza del sindaco Marco Siddi.

In una nota il sindaco dice che «visti gli avvisi di condizioni meteorologiche avverse che riportano il codice Rosso per il rischio idrogeologico e per il forte vento e dopo gli incontri di ieri e di oggi avuti in videoconferenza con la Regione e la Protezione Civile Regionale al quale hanno partecipato tutte le strutture e i sindaci della Regione Sardegna con ordinanza del Sindaco in corso di pubblicazione si dispone: l'attivazione del COC, sino a cessata allerta; la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale nei giorni 19 e 20 gennaio, chiusura del cimitero nei giorni 19, 20 e 21 gennaio; la chiusura di Piazza Cogoini nei giorni 19, 20 e 21 gennaio, la chiusura del ponte sul Flumendosa in località S'arcu de s'arena (strada per Brecca) al raggiungimento del livello di piena S3 e il monitoraggio del rio "Corru de cerbu" e l'eventuale chiusura in caso di necessità».

«Si raccomanda alla popolazione di evitare atteggiamenti che possono creare pericolo per se stessi e per gli altri e di limitare gli spostamenti solo per le esigenze strettamente necessarie, se possibile lavorare in modalità agile, mettere al sicuro animali da allevamento e animali domestici, assicurare che strutture e oggetti all’aperto non rechino danno per le forti raffiche di vento».

