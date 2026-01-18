Maltempo, si blinda anche Cagliari: chiudono scuole, parchi, uffici pubblici e cimiteriL’ordinanza valida per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio
Anche Cagliari si blinda in vista dell’ondata di maltempo che nelle prossime ore colpirà in particolare i settori meridionale e orientale della Sardegna.
Domani, lunedì 19 gennaio, e martedì 20, saranno chiusi gli asili, le scuole, l’università, gli uffici pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi, i mercati civici, i parchi pubblici, le biblioteche e i centri d’arte.
Il sindaco Massimo Zedda invita la cittadinanza alla massima cautela e ridurre al minimo gli spostamenti: per via delle mareggiate e del forte vento si consiglia inoltre di «evitare le zone costiere».
(Unioneonline)