Sarrabus: chiuse tutte le scuole a Muravera, Castiadas e VillasimiusLe ordinanze dei primi cittadini
A causa dell’allerta maltempo con una ordinanza del sindaco di Muravera Salvatore Piu, domani e martedì resteranno chiuse tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli istituti paritari, la Sezione primavera, la biblioteca, il mercato settimanale e il cimitero.
Scuole chiuse domani e martedì anche a Castiadas e Villasimius su ordinanze dei sindaci Eugenio Murgioni e Luca Dessì che ha chiuso anche il Parco Bussi.
In questi due giorni sono state chiuse anche tutte le attività ludiche.