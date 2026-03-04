Fertilia celebra il suo 90° anniversario con due giornate di eventi dedicate alla storia e all’identità della città di fondazione nata nel 1936. Il programma, promosso dal Comune di Alghero insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso la Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale, si svolgerà il 7 e l’8 marzo tra momenti istituzionali e appuntamenti simbolici. La storia di Fertilia affonda le radici nelle opere di bonifica del Novecento portate avanti dai coloni veneti e ferraresi e nella successiva rinascita grazie agli esuli giuliano-dalmati, che hanno contribuito a costruire una comunità fondata su lavoro, solidarietà e memoria condivisa. Le celebrazioni prenderanno il via sabato 7 marzo alle 18 al Teatro Civico di Alghero con l’Inno nazionale eseguito dal maestro Domenico Balzani e l’esibizione del Coro Baratz. Seguiranno i saluti del sindaco Raimondo Cacciotto e dell’assessora regionale Desirè Manca, in rappresentanza della presidente Alessandra Todde. Durante la serata saranno premiate sei donne simbolo della comunità: Marisa Brugna, Norma Gnani e Maria Dolores Silanos come “ambasciatrici” di Fertilia, mentre un riconoscimento sarà dedicato anche a Maria Del Caro, Isetta Squizzato e Francesca Marras. In programma inoltre l’intervento della ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone e la performance dell’Istituto musicale “Giuseppe Verdi” di Alghero. Le celebrazioni proseguiranno domenica 8 marzo alle 11.30 con l’inaugurazione della stele commemorativa all’ex Cineteatro di Fertilia sul lungomare Rovigno, simbolo dei novant’anni della città e della sua storia, dalla bonifica alla rinascita del dopoguerra fino alla comunità di oggi.

