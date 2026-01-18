Pericolo mareggiate sulla 195: «Possibili chiusure nel tratto fra Cagliari e Capoterra»Personale e mezzi Anas hanno avviato il monitoraggio sulla Sulcitana, in caso di onde particolarmente alte la strada verrà chiusa al traffico
Anche Anas in campo per fronteggiare l’ondata di maltempo in arrivo nell’Isola.
Osservata speciale la Statale 195 Sulcitana, il tratto costiero tra Cagliari e Capoterra in particolare, per il pericolo di mareggiate che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza stradale.
Personale e mezzi dell’Anas sono già attivi nel monitoraggio del tratto di strada, in stretta sinergia con Prefettura e Protezione civile. Il piano prevede possibili chiusure al traffico del tratto Cagliari-Capoterra, solo «qualora le onde dovessero superare il livello di allerta» e «per il tempo strettamente necessario».
(Unioneonline/L)