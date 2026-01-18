Anche Anas in campo per fronteggiare l’ondata di maltempo in arrivo nell’Isola.

Osservata speciale la Statale 195 Sulcitana, il tratto costiero tra Cagliari e Capoterra in particolare, per il pericolo di mareggiate che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza stradale.

Personale e mezzi dell’Anas sono già attivi nel monitoraggio del tratto di strada, in stretta sinergia con Prefettura e Protezione civile. Il piano prevede possibili chiusure al traffico del tratto Cagliari-Capoterra, solo «qualora le onde dovessero superare il livello di allerta» e «per il tempo strettamente necessario».

(Unioneonline/L)

