Ferrovia del Sulcis, la Provincia capofila del piano di valorizzazione

Rinasce la Ferrovia Storica del Sulcis. Un tracciato che per decenni ha rappresentato sviluppo industriale e collegamento tra comunità, oggi si appresta a diventare simbolo di sostenibilità, turismo lento e valorizzazione identitaria.

L’accordo tra la Regione, la Provincia del Sulcis Iglesiente e i Comuni di Giba, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Santadi e Villaperuccio, dà il via ufficiale al progetto. «Conservazione e valorizzazione della Ferrovia storica del Sulcis – Percorrere il territorio: un intervento ambizioso, da 800 mila euro, con il chiaro obiettivo, ha sottolineato il presidente della Provincia Sulcis Iglesiente, Mauro Usai, di trasformare un’infrastruttura dismessa in un moderno circuito di fruizione del paesaggio. Il progetto non si limita al recupero del tracciato ferroviario, ma prevede una vera infrastrutturazione green e tecnologica: totem informativi interattivi e segnaletica intelligente per accompagnare i visitatori lungo il percorso; aree di sosta attrezzate con pensiline fotovoltaiche, illuminazione LED a basso consumo e, ancora, rastrelliere e punti di ricarica per biciclette elettriche. Particolare attenzione sarà dedicata al recupero delle stazioni e dei caselli storici, considerati veri e propri beni identitari da restituire alla comunità, insieme a interventi straordinari di manutenzione sui sentieri che collegano i principali siti di interesse del territorio.