«Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, su indicazione del Genio Civile, ha provveduto all’apertura della foce del fiume Flumendosa». La misura preventiva è stata adottata in vista del maltempo in arrivo, che nelle prossime ore interesserà gran parte della Sardegna meridionale, con possibili piogge intense e rischio allagamenti nelle zone a rischio.

A confermare l’intervento è stato il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu, che ha annunciato sui propri canali social come la decisione rientri in un più ampio coordinamento con la Protezione Civile Regionale. «Dopo la riunione convocata per questo pomeriggio», ha scritto il primo cittadino, «pubblicheremo tutti gli aggiornamenti sui nuovi bollettini meteo e sulle ordinanze con le diverse disposizioni previste».

Il sindaco ha inoltre rivolto un appello alla cittadinanza, chiedendo a tutti di seguire attentamente le comunicazioni ufficiali e muoversi con prudenza.

