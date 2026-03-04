Sassari, picchia il padre e viene arrestatoFermato dai carabineri un 22enne, che ha aggredito il genitore per avere denaro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Picchia il padre e viene arrestato dai carabinieri a Sassari. Nei giorni scorsi i militari sono intervenuti in via Ciusa dopo una segnalazione arrivata al 112. Arrivati sul posto trovavano un 22enne, in forte stato di agitazione, che al rifiuto da parte del genitore dei soldi per comprare un cellulare, secondo quanto riferito dalle accuse, lo aveva scaraventato a terra e colpito con diversi pugni sul volto.
Alla vittima dell’aggressione, condotta in ospedale, venivano riscontrate diverse contusioni e la rottura delle ossa nasali. Il giovane è al momento nel carcere di Bancali su disposizione dell’autorità giudiziaria.