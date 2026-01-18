Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Sardegna meridionale, con la Protezione civile regionale che innalza sensibilmente il livello di attenzione. Il Centro Funzionale Decentrato ha diffuso un bollettino di allerta meteo valido dalle ore 21 di oggi fino alle 23.59 di lunedì 19 gennaio 2026, alla luce di un peggioramento marcato delle condizioni atmosferiche.

Al termine della riunione della Protezione civile, che ha confermato per la tarda mattinata di domani il massimo grado di criticità, il sindaco di Senorbì Alessandro Pireddu ha disposto la chiusura di scuole, parchi, cimiteri e spazi pubblici all’aperto per tutta la durata dell’allerta. «Stiamo predisponendo l’ordinanza - conferma il primo cittadino - sarà possibile tenersi aggiornati sull'evoluzione della situazione attraverso i canali ufficiali del Comune».

Senorbì è il centro più popolato e trafficato della Trexenta, proprio per la presenza di numerosi uffici pubblici e delle scuole di diverso ordine e grado. Motivo per il quale la decisione del sindaco Pireddu era particolarmente attesa non solo dai residenti, ma anche degli abitanti dei centri vicini che ogni giorno si riversano nella cittadina per motivi di studio e lavoro. Dovranno essere limitati gli spostamenti, inoltre tutti sono invitati a osservare la massima prudenza e a evitare di uscire di casa se non strettamente necessario. Anche nella vicina Siurgus Donigala, in alta Trexenta, il sindaco Antonello Perra ha firmato l'ordinanza di chiusura di scuole di ogni ordine e grado, uffici, cimiteri, parchi cittadini, spazi e luoghi pubblici.

Il sindaco di Selegas Alessio Piras a seguito dell'avviso di criticità elevata (Codice Rosso) emesso dalla Protezione Civile Regionale ha disposto misure urgenti per la tutela della pubblica incolumità.

Queste le parole del primo cittadino: «Per l'intera giornata di lunedì 19 gennaio 2026, con possibile estensione a martedì 20 gennaio, in tutto il territorio di Selegas restano chiusi scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private); uffici comunali e biblioteca; piazze e parco giochi di via Cao; impianti sportivi e sospensione di ogni attività ludico-ricreativa all’aperto; cimiteri comunali (garantiti solo i servizi funebri urgenti)».

A stretto giro di posta sono arrivate anche le ordinanze della sindaca di Guasila Paola Casula, del sindaco di Suelli Massimiliano Garau e del sindaco di Mandas Umberto Oppus che dispongono le chiusure di scuole, uffici comunali, biblioteche, musei e parchi cittadini. Inoltre i cittadini sono invitati a osservare la massima prudenza e a seguire queste direttive di autoprotezione: limitare gli spostamenti, evitare di uscire di casa se non strettamente necessario, con particolare riguardo per i pendolari, non sostare sotto alberi, cornicioni o carichi sospesi, evitare il passaggio in aree verdi e strade alberate, prestare estrema cautela alla guida di autoveicoli, specialmente in presenza di forti raffiche di vento, tenersi aggiornati sull'evoluzione della situazione attraverso i canali ufficiali del Comune.

