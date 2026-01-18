Con l'allerta meteo, il sindaco di Burcei Simone Monni ha attivato Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) dalle ore 18 di oggi e fino a cessata emergenza al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, eventualmente necessari in relazione allo stato di allerta.

Ha anche attivato le organizzazioni di Volontariato di protezione civile presenti nel territorio comunale, secondo la loro disponibilità, dando la possibilità alle medesime di poter utilizzare in caso di necessità i mezzi e le apparecchiature radio di cui dispongono.

Le scuole resteranno chiuse domani e martedì.

