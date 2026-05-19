Rapinano un commerciante, un arresto in flagranza: il video

Napoli, 19 mag. (askanews) - Stava andando a lavorare alle 3 di notte, il commerciante ortofrutticolo rapinato a Napoli, nel quartiere Chiaiano. Era appena entrato in auto quando da dietro l'angolo di un palazzo sono sbucati in due, uno incappucciato, l'altro con casco integrale e armato. Hanno preso auto e soldi in pochi secondi, ma la gazzella del nucleo radiomobile di Napoli, impegnata in servizio notturno, ha visto la scena ed è intervenuta.Uno dei due non è riuscito a salire sull'auto in fuga, ha provato a correrre aggrappandosi alla portiera ma non ce l'ha fatta ed è stato arrestato. Recuperato il denaro. Proseguono le indagini per trovare l'auto e identificare il complice.