Una nuova vita per i rifiuti plastici in mare: Stintino guida un progetto di riciclo

Si chiama Progetto Plastron e l’obiettivo è recuperare la plastica in mare e riutilizzarla. Succede a Stintino, capofila in Sardegna di un’iniziativa Interreg Marittimo Italia-Francia con l’obbiettivo di migliorare la sostenibilità delle comunità locali. I rifiuti plastici sono raccolti e trasformati in nuovi oggetti grazie alle stampanti 3D. Il Progetto Plastron mette insieme la nostra regione, la Toscana, la Liguria, la Costa Azzurra, la Corsica e la Fondazione MedSea. E, in vista della stagione estiva, anche i turisti sono sensibilizzati al rispetto dell’ambiente e delle bellezze naturali di Stintino. L’intervista alla sindaca Rita Vallebella e all’assessora comunale del turismo Marta Diana.