Star Wars, una replica del casco mandaloriano lanciata nello spazio

Milano, 19 mag. (askanews) - The Walt Disney Company Italia annuncia che per l'arrivo di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, nelle sale cinematografiche italiane da domani, 20 maggio 2026, una replica dell'iconico casco mandaloriano è stata lanciata nello spazio a bordo di un vero satellite. Il progetto speciale, reso possibile grazie a una collaborazione inedita con D-Orbit, azienda di spicco dell'industria spaziale internazionale con sede a Fino Mornasco, in provincia di Como, ha unito il mito di Star Wars con le più avanzate tecnologie, generando immagini uniche. La riproduzione fedele del celebre casco mandaloriano è stata portata in orbita a bordo di Wayfinder, la 22 missione commerciale di ION Satellite Carrier, il "taxi spaziale" con cui D-Orbit porta in orbita i satelliti dei propri clienti. Il casco è una riproduzione realizzata a partire da una scansione 3D dell'originale messo a disposizione da Disney, lavorata da un blocco pieno di alluminio della serie 6000 e completata con componenti elettronici e ottici dedicati. Prima del lancio, l'oggetto è stato sottoposto, insieme a ION, alla campagna di qualifica ambientale e funzionale prevista per qualunque payload commerciale: test di vibrazione per simulare lo stress del lancio, prove in camera termovuoto per riprodurre le condizioni operative dello spazio, verifiche funzionali del sistema integrato. Le immagini sono realizzate dalle telecamere installate a bordo di ION, sviluppate internamente da D-Orbit per i propri veicoli orbitali. La fase di acquisizione è cominciata con il commissioning del payload, durante il quale è stato verificato il corretto inquadramento del casco e la qualità delle riprese in ambiente operativo.L'integrazione del casco in una missione commerciale già pianificata, senza richiedere un lancio dedicato né lasciare alcun oggetto separato in orbita, è una scelta coerente con i principi di sostenibilità.Wayfinder è stata lanciata il 30 marzo 2026 dalla Vandenberg Space Force Base, in California, a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX nell'ambito della missione Transporter-16, e dispiegata in orbita eliosincrona a circa 510 chilometri di altitudine. La missione contiene alcuni omaggi nascosti a Star Wars: il nome stesso, Wayfinder, richiama il celebre saluto mandaloriano "This is the Way" ("Questa è la via"); la patch ufficiale, se capovolta, rivela la sagoma di un casco mandaloriano nascosta nel disegno del lancio. La scelta dell'oggetto protagonista di questo lancio spaziale non è casuale: il casco, simbolo sacro della cultura mandaloriana, si configura come una potente metafora del superamento dei limiti senza rinunciare alla propria identità. Un tributo coerente e profondamente significativo per la nuovissima avventura Star Wars targata Lucasfilm.