Tragedia a Villamassargia: un morto in un’azienda zootecnica

Tragedia in un’azienda zootecnica di Villamassargia, nella zona industriale all’ingresso del paese, in località Sas Ruas, dove questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di un uomo fuori da un capannone all’ingresso della Granella Carni.

La vittima, un cinquantacinquenne residente a Serramanna, è stata trovata riversa a terra dai dipendenti, con una ferita alla testa, circostanza che ha inizialmente richiesto la massima cautela nella ricostruzione dell’accaduto. Sul posto, oltre ai militari della Stazione, è intervenuto il personale dell’Aliquota Operativa per i rilievi tecnici e gli ispettori dello Spresal di Cagliari, attivati perché in un primo momento si era ipotizzato un incidente sul lavoro.

L’ispezione del medico legale ha permesso di escludere il coinvolgimento di terzi o cause esterne violente. Gli accertamenti hanno successivamente stabilito che il decesso sarebbe stato causato da un improvviso malore e che la lesione al capo sarebbe compatibile con la caduta al suolo.

Inoltre, l’uomo non intratteneva alcun rapporto di lavoro con l’azienda, elemento che ha escluso l’ipotesi di un infortunio sul lavoro. Ultimate le formalità di rito e informata l’Autorità Giudiziaria, la salma è stata restituita ai familiari per i funerali.



Il video di Stefania Piredda.